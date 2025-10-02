Odkrijte ključne vpoglede v Lara (LARA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lara (LARA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LARA, raziščite ceno žetona LARA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LARA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Lara (LARA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LARA? Naša stran za napovedovanje cen LARA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

