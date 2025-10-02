Tokenomika Lara (LARA)
Tokenomika in analiza cen Lara (LARA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lara (LARA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Lara (LARA)
Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.
Tokenomika Lara (LARA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Lara (LARA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LARA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LARA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LARA, raziščite ceno žetona LARA v živo!
Napoved cene LARA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LARA? Naša stran za napovedovanje cen LARA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti