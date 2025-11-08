Današnja cena LAMA Trust Coin V2

Današnja cena kriptovalute LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) v živo je --, s spremembo 13.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VLAMA v USD je -- na VLAMA.

Kriptovaluta LAMA Trust Coin V2 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 119,935, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 199.58M VLAMA. V zadnjih 24 urah se je VLAMA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00509577, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VLAMA premaknil -0.81% v zadnji uri in -38.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Tržna kapitalizacija $ 119.94K$ 119.94K $ 119.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 119.94K$ 119.94K $ 119.94K Zaloga v obtoku 199.58M 199.58M 199.58M Skupna ponudba 199,579,934.87815902 199,579,934.87815902 199,579,934.87815902

Trenutna tržna kapitalizacija LAMA Trust Coin V2 je $ 119.94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VLAMA je 199.58M, skupna ponudba pa znaša 199579934.87815902. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 119.94K.