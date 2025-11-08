Današnja cena Lack Of Memes

Današnja cena kriptovalute Lack Of Memes (MEMELESS) v živo je --, s spremembo 4.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMELESS v USD je -- na MEMELESS.

Kriptovaluta Lack Of Memes je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,130.94, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.75M MEMELESS. V zadnjih 24 urah se je MEMELESS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00152836, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMELESS premaknil -0.24% v zadnji uri in -15.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lack Of Memes (MEMELESS)

Tržna kapitalizacija $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Zaloga v obtoku 999.75M 999.75M 999.75M Skupna ponudba 999,746,788.1893 999,746,788.1893 999,746,788.1893

