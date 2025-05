Kaj je LABSV2 (LABSV2)

Labs is disrupting real estate investments in the largest asset class through the world’s first end to end real estate investment ecosystem by fractionalizing real estate investments. Powered by the LABS ecosystem token through decentralized finance (DeFi) and governance. LABS tokens are utility tokens with the G.A.I.N.S. model, namely governance, access (to projects), Incentives, nomination (rights) and staking (for rewards).

Vir LABSV2 (LABSV2) Uradna spletna stran