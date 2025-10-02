Tokenomika Kyros Restaked SOL (KYSOL)
Tokenomika in analiza cen Kyros Restaked SOL (KYSOL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kyros Restaked SOL (KYSOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kyros Restaked SOL (KYSOL)
Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.
Tokenomika Kyros Restaked SOL (KYSOL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kyros Restaked SOL (KYSOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KYSOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KYSOL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KYSOL, raziščite ceno žetona KYSOL v živo!
Napoved cene KYSOL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KYSOL? Naša stran za napovedovanje cen KYSOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti