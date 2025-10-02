Odkrijte ključne vpoglede v Kyros Restaked SOL (KYSOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kyros Restaked SOL (KYSOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KYSOL, raziščite ceno žetona KYSOL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KYSOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kyros Restaked SOL (KYSOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KYSOL? Naša stran za napovedovanje cen KYSOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

