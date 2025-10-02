Tokenomika KYRA (KYRA)
Tokenomika in analiza cen KYRA (KYRA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KYRA (KYRA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o KYRA (KYRA)
I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become.
A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways.
Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction.
Tokenomika KYRA (KYRA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike KYRA (KYRA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KYRA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KYRA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KYRA, raziščite ceno žetona KYRA v živo!
Napoved cene KYRA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KYRA? Naša stran za napovedovanje cen KYRA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti