Tokenomika Kylacoin (KCN)
Tokenomika in analiza cen Kylacoin (KCN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kylacoin (KCN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kylacoin (KCN)
What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability.
What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO.
History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk.
What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.
Tokenomika Kylacoin (KCN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kylacoin (KCN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KCN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KCN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KCN, raziščite ceno žetona KCN v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
