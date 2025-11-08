Današnja cena Kwenta

Današnja cena kriptovalute Kwenta (KWENTA) v živo je $ 15.42, s spremembo 7.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KWENTA v USD je $ 15.42 na KWENTA.

Kriptovaluta Kwenta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,209,297, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 532.38K KWENTA. V zadnjih 24 urah se je KWENTA trgovalo med $ 14.07 (najnižje) in $ 15.79 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 790.99, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 6.88.

V kratkoročni uspešnosti se je KWENTA premaknil +0.44% v zadnji uri in -4.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kwenta (KWENTA)

Tržna kapitalizacija $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.30M$ 12.30M $ 12.30M Zaloga v obtoku 532.38K 532.38K 532.38K Skupna ponudba 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Trenutna tržna kapitalizacija Kwenta je $ 8.21M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KWENTA je 532.38K, skupna ponudba pa znaša 797713.826637721. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.30M.