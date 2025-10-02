Odkrijte ključne vpoglede v kwantxbt (KWANT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za kwantxbt (KWANT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KWANT, raziščite ceno žetona KWANT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KWANT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike kwantxbt (KWANT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KWANT? Naša stran za napovedovanje cen KWANT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

