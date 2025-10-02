Tokenomika kwantxbt (KWANT)
Tokenomika in analiza cen kwantxbt (KWANT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za kwantxbt (KWANT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o kwantxbt (KWANT)
kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.
Tokenomika kwantxbt (KWANT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike kwantxbt (KWANT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KWANT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KWANT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KWANT, raziščite ceno žetona KWANT v živo!
