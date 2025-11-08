Današnja cena Kuusou

Današnja cena kriptovalute Kuusou (KUUSOU) v živo je $ 0.00004683, s spremembo 15.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KUUSOU v USD je $ 0.00004683 na KUUSOU.

Kriptovaluta Kuusou je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 45,320, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 966.67M KUUSOU. V zadnjih 24 urah se je KUUSOU trgovalo med $ 0.00004033 (najnižje) in $ 0.00006842 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00257659, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003571.

V kratkoročni uspešnosti se je KUUSOU premaknil -3.07% v zadnji uri in -53.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kuusou (KUUSOU)

Tržna kapitalizacija $ 45.32K$ 45.32K $ 45.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 45.65K$ 45.65K $ 45.65K Zaloga v obtoku 966.67M 966.67M 966.67M Skupna ponudba 973,752,480.168949 973,752,480.168949 973,752,480.168949

Trenutna tržna kapitalizacija Kuusou je $ 45.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KUUSOU je 966.67M, skupna ponudba pa znaša 973752480.168949. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 45.65K.