Današnja cena Kura

Današnja cena kriptovalute Kura (KURA) v živo je $ 0.04915397, s spremembo 14.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KURA v USD je $ 0.04915397 na KURA.

Kriptovaluta Kura je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 48,472, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 987.51K KURA. V zadnjih 24 urah se je KURA trgovalo med $ 0.04161025 (najnižje) in $ 0.04908562 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.47, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0377842.

V kratkoročni uspešnosti se je KURA premaknil +1.10% v zadnji uri in -4.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kura (KURA)

Tržna kapitalizacija $ 48.47K$ 48.47K $ 48.47K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 159.83K$ 159.83K $ 159.83K Zaloga v obtoku 987.51K 987.51K 987.51K Skupna ponudba 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187

Trenutna tržna kapitalizacija Kura je $ 48.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KURA je 987.51K, skupna ponudba pa znaša 3256047.181135187. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 159.83K.