Današnja cena kriptovalute Kura v živo je 0.04915397 USD. Tržna kapitalizacija KURA je 48,472 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KURA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Kura v živo je 0.04915397 USD. Tržna kapitalizacija KURA je 48,472 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KURA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Kura (KURA) v živo je $ 0.04915397, s spremembo 14.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KURA v USD je $ 0.04915397 na KURA.
Kriptovaluta Kura je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 48,472, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 987.51K KURA. V zadnjih 24 urah se je KURA trgovalo med $ 0.04161025 (najnižje) in $ 0.04908562 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.47, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0377842.
V kratkoročni uspešnosti se je KURA premaknil +1.10% v zadnji uri in -4.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Kura (KURA)
$ 48.47K
$ 48.47K$ 48.47K
--
----
$ 159.83K
$ 159.83K$ 159.83K
987.51K
987.51K 987.51K
3,256,047.181135187
3,256,047.181135187 3,256,047.181135187
Trenutna tržna kapitalizacija Kura je $ 48.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KURA je 987.51K, skupna ponudba pa znaša 3256047.181135187. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 159.83K.
Zgodovina cene Kura, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04161025
$ 0.04161025$ 0.04161025
24H Nizka
$ 0.04908562
$ 0.04908562$ 0.04908562
24H Visoka
$ 0.04161025
$ 0.04161025$ 0.04161025
$ 0.04908562
$ 0.04908562$ 0.04908562
$ 1.47
$ 1.47$ 1.47
$ 0.0377842
$ 0.0377842$ 0.0377842
+1.10%
+14.88%
-4.08%
-4.08%
Zgodovina cen Kura (KURA) v USD
Danes je bila sprememba cene Kura v USD $ +0.00636818. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Kura v USD $ -0.0471297013. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Kura v USD $ -0.0473090199. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Kura v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00636818
+14.88%
30 dni
$ -0.0471297013
-95.88%
60 dni
$ -0.0473090199
-96.24%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Kura
Napoved cene Kura (KURA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KURA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Kura (KURA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Kura lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Kura v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KURA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Kura.
Kaj je Kura (KURA)
Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.
Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Če bi kriptovaluta Kura rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Kura.
Koliko je kriptovaluta Kura vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Kura je $ 0.04915397. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Kura še vedno dobra naložba?
Kura ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v KURA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Kura?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Kura v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Kura?
Cena kriptovalute KURA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Kura v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena KURA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Kura?
Na ceno KURA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.49
+1.75%
ETH
3,450.48
+4.63%
SOL
160.95
+3.56%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1603
+6.18%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za KURA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par KURA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Kura gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Kura letos rasla?
Cena kriptovalute Kura bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Kura (KURA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:11:46 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Kura (KURA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.