Današnja cena Kumaneene

Današnja cena kriptovalute Kumaneene (KUMANEENE) v živo je --, s spremembo 20.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KUMANEENE v USD je -- na KUMANEENE.

Kriptovaluta Kumaneene je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,483, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1,000.00T KUMANEENE. V zadnjih 24 urah se je KUMANEENE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KUMANEENE premaknil +0.70% v zadnji uri in -5.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kumaneene (KUMANEENE)

Tržna kapitalizacija $ 36.48K$ 36.48K $ 36.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.48K$ 36.48K $ 36.48K Zaloga v obtoku 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Skupna ponudba 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

