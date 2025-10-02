Tokenomika Kuma (KUMA)
Tokenomika in analiza cen Kuma (KUMA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kuma (KUMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kuma (KUMA)
Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders.
Tokenomika Kuma (KUMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kuma (KUMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KUMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KUMA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KUMA, raziščite ceno žetona KUMA v živo!
Napoved cene KUMA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KUMA? Naša stran za napovedovanje cen KUMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti