Odkrijte ključne vpoglede v Kulu the Pangolin (KULU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kulu the Pangolin (KULU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KULU, raziščite ceno žetona KULU v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KULU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kulu the Pangolin (KULU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KULU? Naša stran za napovedovanje cen KULU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.