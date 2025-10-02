Tokenomika Kulu the Pangolin (KULU)
Tokenomika in analiza cen Kulu the Pangolin (KULU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kulu the Pangolin (KULU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kulu the Pangolin (KULU)
Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.
Tokenomika Kulu the Pangolin (KULU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kulu the Pangolin (KULU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KULU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KULU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
