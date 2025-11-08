Današnja cena Krypto Cock

Današnja cena kriptovalute Krypto Cock (COCK) v živo je --, s spremembo 4.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COCK v USD je -- na COCK.

Kriptovaluta Krypto Cock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 176,794, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B COCK. V zadnjih 24 urah se je COCK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je COCK premaknil -0.68% v zadnji uri in -12.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Krypto Cock (COCK)

Tržna kapitalizacija $ 176.79K$ 176.79K $ 176.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 176.79K$ 176.79K $ 176.79K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Krypto Cock je $ 176.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba COCK je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 176.79K.