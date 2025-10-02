Odkrijte ključne vpoglede v Krasnalcoin (KC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Polish memecoin. Through a fun form, we want to interest a wider group of potential users in blockchain technology. Our coin's name is humorous and often used ironically by financial advisors to mock crypto projects, with 'Gnomecoin' being seen as something small and without value. By embracing this name, we aim to prove them wrong in front of the entire Polish community, both enthusiasts and critics alike!

Zdaj, ko razumete tokenomiko KC, raziščite ceno žetona KC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Krasnalcoin (KC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KC? Naša stran za napovedovanje cen KC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

