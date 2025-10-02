Tokenomika Krasnalcoin (KC)
Tokenomika in analiza cen Krasnalcoin (KC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Krasnalcoin (KC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Krasnalcoin (KC)
Polish memecoin. Through a fun form, we want to interest a wider group of potential users in blockchain technology. Our coin's name is humorous and often used ironically by financial advisors to mock crypto projects, with 'Gnomecoin' being seen as something small and without value. By embracing this name, we aim to prove them wrong in front of the entire Polish community, both enthusiasts and critics alike!
Tokenomika Krasnalcoin (KC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Krasnalcoin (KC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KC, raziščite ceno žetona KC v živo!
Napoved cene KC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KC? Naša stran za napovedovanje cen KC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
