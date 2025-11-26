Kaj je KBTC

Tokenomika Kraken Wrapped BTC (KBTC) Odkrijte ključne vpoglede v Kraken Wrapped BTC (KBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Kraken Wrapped BTC (KBTC) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kraken Wrapped BTC (KBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 161.72M Skupna ponudba: $ 1.85K Razpoložljivi obtok: $ 1.85K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 161.72M Najvišja vrednost vseh časov: $ 126,108 Najnižja vrednost vseh časov: $ 72,684 Trenutna cena: $ 87,429

Informacije o Kraken Wrapped BTC (KBTC) Uradna spletna stran: https://www.kraken.com/

Tokenomika Kraken Wrapped BTC (KBTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Kraken Wrapped BTC (KBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov KBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KBTC. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko KBTC, raziščite ceno žetona KBTC v živo!

