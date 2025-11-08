BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Koyo v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija KOY je 145,298 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KOY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KOY

Informacije o ceni KOY

Kaj je KOY

Uradna spletna stran KOY

Tokenomika KOY

Napoved cen KOY

Koyo Logotip

Koyo Cena (KOY)

Nerazporejeno

Cena 1 KOY v USD v živo:

$0.00027565
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
Koyo (KOY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:46:49 (UTC+8)

Današnja cena Koyo

Današnja cena kriptovalute Koyo (KOY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KOY v USD je -- na KOY.

Kriptovaluta Koyo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 145,298, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 527.10M KOY. V zadnjih 24 urah se je KOY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02352792, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KOY premaknil -- v zadnji uri in -15.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Koyo (KOY)

$ 145.30K
--
$ 155.07K
527.10M
562,535,613.3139977
Trenutna tržna kapitalizacija Koyo je $ 145.30K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KOY je 527.10M, skupna ponudba pa znaša 562535613.3139977. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 155.07K.

Zgodovina cene Koyo, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.02352792
$ 0
--

--

-15.22%

-15.22%

Zgodovina cen Koyo (KOY) v USD

Danes je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-15.06%
60 dni$ 0-26.01%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Koyo

Napoved cene Koyo (KOY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KOY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Koyo (KOY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Koyo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Koyo v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KOY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Koyo.

Kaj je Koyo (KOY)

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Koyo (KOY)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Koyo

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Koyo?
Če bi kriptovaluta Koyo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Koyo.
Pomembne panožne novosti Koyo (KOY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Koyo

