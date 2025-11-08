Koyo Cena (KOY)
Današnja cena kriptovalute Koyo (KOY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KOY v USD je -- na KOY.
Kriptovaluta Koyo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 145,298, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 527.10M KOY. V zadnjih 24 urah se je KOY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02352792, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je KOY premaknil -- v zadnji uri in -15.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Koyo je $ 145.30K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KOY je 527.10M, skupna ponudba pa znaša 562535613.3139977. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 155.07K.
--
--
-15.22%
-15.22%
Danes je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Koyo v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|-15.06%
|60 dni
|$ 0
|-26.01%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Koyo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.
The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.
One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.
The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.
Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.
