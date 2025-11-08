Današnja cena Kovu

Današnja cena kriptovalute Kovu ($KOVU) v živo je $ 0.00000561, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $KOVU v USD je $ 0.00000561 na $KOVU.

Kriptovaluta Kovu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,612.07, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.92M $KOVU. V zadnjih 24 urah se je $KOVU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00068214, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000522.

V kratkoročni uspešnosti se je $KOVU premaknil -- v zadnji uri in -16.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kovu ($KOVU)

Tržna kapitalizacija $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Zaloga v obtoku 999.92M 999.92M 999.92M Skupna ponudba 999,919,234.792009 999,919,234.792009 999,919,234.792009

