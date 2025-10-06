Informacije o ceni Koro Go (KORO) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00029207 $ 0.00029207 $ 0.00029207 24H Nizka $ 0.0003836 $ 0.0003836 $ 0.0003836 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00029207$ 0.00029207 $ 0.00029207 24H Visoka $ 0.0003836$ 0.0003836 $ 0.0003836 Najvišja vseh časov $ 0.00323435$ 0.00323435 $ 0.00323435 Najnižja cena $ 0.00005335$ 0.00005335 $ 0.00005335 Sprememba cene (1H) +0.17% Sprememba cene (1D) +21.79% Sprememba cene (7D) +30.65% Sprememba cene (7D) +30.65%

Cena Koro Go (KORO) v realnem času je $0.00035702. V zadnjih 24 urah se je KORO trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00029207 in najvišjo vrednostjo $ 0.0003836, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena KORO v vseh časov je $ 0.00323435, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00005335.

Kratkoročna uspešnost KORO se je v zadnji uri spremenila za +0.17%, v 24 urah +21.79% in v 7 dneh +30.65%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Koro Go (KORO)

Tržna kapitalizacija $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Koro Go je $ 35.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KORO je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 35.70K.