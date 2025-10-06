Današnja cena Koro Go v živo je 0.00035702 USD. Spremljajte posodobitve cen KORO v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen KORO.Današnja cena Koro Go v živo je 0.00035702 USD. Spremljajte posodobitve cen KORO v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen KORO.

$0.00035683
$0.00035683$0.00035683
+21.60%1D
Koro Go (KORO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:45:43 (UTC+8)

Informacije o ceni Koro Go (KORO) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+0.17%

+21.79%

+30.65%

+30.65%

Cena Koro Go (KORO) v realnem času je $0.00035702. V zadnjih 24 urah se je KORO trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00029207 in najvišjo vrednostjo $ 0.0003836, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena KORO v vseh časov je $ 0.00323435, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00005335.

Kratkoročna uspešnost KORO se je v zadnji uri spremenila za +0.17%, v 24 urah +21.79% in v 7 dneh +30.65%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Koro Go (KORO)

--
----

Trenutna tržna kapitalizacija Koro Go je $ 35.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KORO je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 35.70K.

Zgodovina cen Koro Go (KORO) v USD

Danes je bila sprememba cene Koro Go v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Koro Go v USD $ +0.0001873555.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Koro Go v USD $ +0.0011528888.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Koro Go v USD $ +0.00023690837024668334.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+21.79%
30 dni$ +0.0001873555+52.48%
60 dni$ +0.0011528888+322.92%
90 dni$ +0.00023690837024668334+197.24%

Kaj je Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

Vir Koro Go (KORO)

Uradna spletna stran

Napoved cene Koro Go (USD)

Koliko bo Koro Go (KORO) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Koro Go (KORO) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Koro Go.

Preverite napoved cene Koro Go zdaj!

KORO v lokalne valute

Tokenomika Koro Go (KORO)

Z razumevanjem tokenomike Koro Go (KORO) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko KORO zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Koro Go (KORO)

Koliko je danes vreden Koro Go (KORO)?
Cena KORO v živo v USD je 0.00035702 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena KORO v USD?
Trenutna cena KORO v USD je $ 0.00035702. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Koro Go?
Tržna kapitalizacija za KORO je $ 35.70K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok KORO?
Razpoložljivi obtok KORO je 100.00M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini KORO?
KORO je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00323435 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena KORO vseh časov (ATL)?
KORO vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00005335 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja KORO?
24-urni volumen trgovanja v živo za KORO je -- USD.
Bo KORO zrasel?
Cena KORO se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen KORO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:45:43 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

