Tokenomika KONET (KONET)

Odkrijte ključne vpoglede v KONET (KONET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:03:50 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen KONET (KONET)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KONET (KONET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.33M
$ 3.33M
Skupna ponudba:
$ 203.91M
$ 203.91M
Razpoložljivi obtok:
$ 201.41M
$ 201.41M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.37M
$ 3.37M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.981187
$ 0.981187
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01259128
$ 0.01259128
Trenutna cena:
$ 0.0165109
$ 0.0165109

Informacije o KONET (KONET)

KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.

Uradna spletna stran:
https://konetmain.com/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1YdnsNt77NOAgHBJ3sbZpdi1-5kBCD-ay/view

Tokenomika KONET (KONET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike KONET (KONET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KONET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KONET.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KONET, raziščite ceno žetona KONET v živo!

Napoved cene KONET

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KONET? Naša stran za napovedovanje cen KONET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

