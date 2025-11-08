Današnja cena KONA

Današnja cena kriptovalute KONA (KONA) v živo je $ 25.97, s spremembo 3.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KONA v USD je $ 25.97 na KONA.

Kriptovaluta KONA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 283,744, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.92K KONA. V zadnjih 24 urah se je KONA trgovalo med $ 24.9 (najnižje) in $ 26.84 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 109.49, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 24.4.

V kratkoročni uspešnosti se je KONA premaknil +0.35% v zadnji uri in -27.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KONA (KONA)

Tržna kapitalizacija $ 283.74K$ 283.74K $ 283.74K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 283.74K$ 283.74K $ 283.74K Zaloga v obtoku 10.92K 10.92K 10.92K Skupna ponudba 10,918.73930441548 10,918.73930441548 10,918.73930441548

