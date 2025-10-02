Tokenomika KOMPETE (KOMPETE)

Tokenomika KOMPETE (KOMPETE)

Odkrijte ključne vpoglede v KOMPETE (KOMPETE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:48:44 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen KOMPETE (KOMPETE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KOMPETE (KOMPETE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.10M
Skupna ponudba:
$ 850.52M
Razpoložljivi obtok:
$ 676.14M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.054923
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00310433
Informacije o KOMPETE (KOMPETE)

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon!

Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players.

For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience.

Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market.

KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

Uradna spletna stran:
https://kompete.game/
Bela knjiga:
https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/

Tokenomika KOMPETE (KOMPETE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike KOMPETE (KOMPETE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KOMPETE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KOMPETE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KOMPETE, raziščite ceno žetona KOMPETE v živo!

Napoved cene KOMPETE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KOMPETE? Naša stran za napovedovanje cen KOMPETE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

