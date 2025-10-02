Tokenomika Kolana (KOL)
Tokenomika in analiza cen Kolana (KOL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kolana (KOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kolana (KOL)
Kolana is a streamlined dashboard that combines trades, tweets, AI insights, and leaderboards into one coherent flow. Instead of overwhelming users with endless data, it focuses on high-signal information from curated wallets and social accounts. The platform provides live trades and tweets, a rotating AI TL;DR summarizing current trends, and clean performance leaderboards. By starting with the AI brief, checking top performers, scanning tweets, and confirming with trades, users can form a clear market view in just minutes. Built with Svelte, Vite, shadcn-svelte, PocketBase, and Lucide icons, Kolana is designed for speed, transparency, and responsive usability across devices.
Tokenomika Kolana (KOL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kolana (KOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KOL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KOL, raziščite ceno žetona KOL v živo!
Napoved cene KOL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KOL? Naša stran za napovedovanje cen KOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
