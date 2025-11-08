Današnja cena KOHAKU

Današnja cena kriptovalute KOHAKU (KOHAKU) v živo je --, s spremembo 2.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KOHAKU v USD je -- na KOHAKU.

Kriptovaluta KOHAKU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 243,333, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B KOHAKU. V zadnjih 24 urah se je KOHAKU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KOHAKU premaknil -0.96% v zadnji uri in +44.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KOHAKU (KOHAKU)

Tržna kapitalizacija $ 243.33K$ 243.33K $ 243.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 243.33K$ 243.33K $ 243.33K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija KOHAKU je $ 243.33K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KOHAKU je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 243.33K.