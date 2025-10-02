Tokenomika Kofi Aptos (KAPT)
Tokenomika in analiza cen Kofi Aptos (KAPT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kofi Aptos (KAPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kofi Aptos (KAPT)
Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.
Tokenomika Kofi Aptos (KAPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kofi Aptos (KAPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KAPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KAPT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KAPT, raziščite ceno žetona KAPT v živo!
