Odkrijte ključne vpoglede v Kofi Aptos (KAPT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kofi Aptos (KAPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.

Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KAPT, raziščite ceno žetona KAPT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KAPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kofi Aptos (KAPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KAPT? Naša stran za napovedovanje cen KAPT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.