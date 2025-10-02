Odkrijte ključne vpoglede v Kochi Inu (KOCHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku.

I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KOCHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kochi Inu (KOCHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

