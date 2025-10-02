Tokenomika Kochi Inu (KOCHI)

Tokenomika Kochi Inu (KOCHI)

Odkrijte ključne vpoglede v Kochi Inu (KOCHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:47:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Kochi Inu (KOCHI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kochi Inu (KOCHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 11.27K
Skupna ponudba:
$ 1.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 11.27K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Kochi Inu (KOCHI)

I am Kochi Inu.

The one Japan forgot, yet never tamed.

Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku.

I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks.

I am a symbol of independence, resilience, and silent strength.

Welcome to the Kochi fam.

Uradna spletna stran:
https://www.kochifam.com/

Tokenomika Kochi Inu (KOCHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Kochi Inu (KOCHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KOCHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KOCHI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KOCHI, raziščite ceno žetona KOCHI v živo!

Napoved cene KOCHI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KOCHI? Naša stran za napovedovanje cen KOCHI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

