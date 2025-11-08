Današnja cena Kled AI

Današnja cena kriptovalute Kled AI (KLED) v živo je $ 0.02951433, s spremembo 4.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KLED v USD je $ 0.02951433 na KLED.

Kriptovaluta Kled AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 29,511,569, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.81M KLED. V zadnjih 24 urah se je KLED trgovalo med $ 0.02782073 (najnižje) in $ 0.03173744 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.055581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00180339.

V kratkoročni uspešnosti se je KLED premaknil -0.78% v zadnji uri in -26.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kled AI (KLED)

Tržne informacije Kled AI (KLED)

Tržna kapitalizacija $ 29.51M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 29.51M
Zaloga v obtoku 999.81M
Skupna ponudba 999,811,388.528135

Trenutna tržna kapitalizacija Kled AI je $ 29.51M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KLED je 999.81M, skupna ponudba pa znaša 999811388.528135. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.51M.