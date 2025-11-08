Današnja cena Kitty Kult

Današnja cena kriptovalute Kitty Kult (KULT) v živo je --, s spremembo 4.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KULT v USD je -- na KULT.

Kriptovaluta Kitty Kult je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 179,407, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 471.43B KULT. V zadnjih 24 urah se je KULT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KULT premaknil -- v zadnji uri in -12.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kitty Kult (KULT)

Tržna kapitalizacija $ 179.41K$ 179.41K $ 179.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 379.96K$ 379.96K $ 379.96K Zaloga v obtoku 471.43B 471.43B 471.43B Skupna ponudba 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

