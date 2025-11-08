Današnja cena KittehCoin

Današnja cena kriptovalute KittehCoin (MEOW) v živo je --, s spremembo 11.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEOW v USD je -- na MEOW.

Kriptovaluta KittehCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 611,198, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.93M MEOW. V zadnjih 24 urah se je MEOW trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00439965, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEOW premaknil +0.26% v zadnji uri in -35.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KittehCoin (MEOW)

Tržna kapitalizacija $ 611.20K$ 611.20K $ 611.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 611.20K$ 611.20K $ 611.20K Zaloga v obtoku 997.93M 997.93M 997.93M Skupna ponudba 997,925,587.12789 997,925,587.12789 997,925,587.12789

