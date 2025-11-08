Današnja cena Kira AI

Današnja cena kriptovalute Kira AI (KIRA) v živo je $ 0.00499799, s spremembo 1.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIRA v USD je $ 0.00499799 na KIRA.

Kriptovaluta Kira AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,997.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M KIRA. V zadnjih 24 urah se je KIRA trgovalo med $ 0.00497036 (najnižje) in $ 0.00508621 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.257228, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00497036.

V kratkoročni uspešnosti se je KIRA premaknil -- v zadnji uri in -18.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kira AI (KIRA)

