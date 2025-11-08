BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Kira AI v živo je 0.00499799 USD. Tržna kapitalizacija KIRA je 4,997.99 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KIRA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Kira AI v živo je 0.00499799 USD. Tržna kapitalizacija KIRA je 4,997.99 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KIRA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KIRA

Informacije o ceni KIRA

Kaj je KIRA

Bela knjiga KIRA

Uradna spletna stran KIRA

Tokenomika KIRA

Napoved cen KIRA

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Kira AI Logotip

Kira AI Cena (KIRA)

Nerazporejeno

Cena 1 KIRA v USD v živo:

$0.00499799
$0.00499799$0.00499799
-1.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Kira AI (KIRA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:30:34 (UTC+8)

Današnja cena Kira AI

Današnja cena kriptovalute Kira AI (KIRA) v živo je $ 0.00499799, s spremembo 1.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIRA v USD je $ 0.00499799 na KIRA.

Kriptovaluta Kira AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,997.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M KIRA. V zadnjih 24 urah se je KIRA trgovalo med $ 0.00497036 (najnižje) in $ 0.00508621 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.257228, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00497036.

V kratkoročni uspešnosti se je KIRA premaknil -- v zadnji uri in -18.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kira AI (KIRA)

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

--
----

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Kira AI je $ 5.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KIRA je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.00K.

Zgodovina cene Kira AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00497036
$ 0.00497036$ 0.00497036
24H Nizka
$ 0.00508621
$ 0.00508621$ 0.00508621
24H Visoka

$ 0.00497036
$ 0.00497036$ 0.00497036

$ 0.00508621
$ 0.00508621$ 0.00508621

$ 0.257228
$ 0.257228$ 0.257228

$ 0.00497036
$ 0.00497036$ 0.00497036

--

-1.32%

-18.29%

-18.29%

Zgodovina cen Kira AI (KIRA) v USD

Danes je bila sprememba cene Kira AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Kira AI v USD $ -0.0014818070.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Kira AI v USD $ -0.0014611923.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Kira AI v USD $ -0.14183822080246007.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-1.32%
30 dni$ -0.0014818070-29.64%
60 dni$ -0.0014611923-29.23%
90 dni$ -0.14183822080246007-96.59%

Napoved cene za kriptovaluto Kira AI

Napoved cene Kira AI (KIRA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KIRA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Kira AI (KIRA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Kira AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Kira AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KIRA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Kira AI.

Kaj je Kira AI (KIRA)

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Kira AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Kira AI?
Če bi kriptovaluta Kira AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Kira AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:30:34 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Kira AI (KIRA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Kira AI

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.4144
$0.4144$0.4144

+728.80%

Flux

Flux

FLUX

$0.24825
$0.24825$0.24825

+127.06%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01038
$0.01038$0.01038

+64.76%

0G

0G

0G

$1.654
$1.654$1.654

+58.42%

Kusama

Kusama

KSM

$15.033
$15.033$15.033

+47.77%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.