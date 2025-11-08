Današnja cena Kintsu Staked Hype

Današnja cena kriptovalute Kintsu Staked Hype (SHYPE) v živo je $ 40.7, s spremembo 5.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHYPE v USD je $ 40.7 na SHYPE.

Kriptovaluta Kintsu Staked Hype je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 235,592, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.75K SHYPE. V zadnjih 24 urah se je SHYPE trgovalo med $ 37.89 (najnižje) in $ 42.99 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 53.2, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 29.91.

V kratkoročni uspešnosti se je SHYPE premaknil -1.18% v zadnji uri in -6.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 235.59K$ 235.59K $ 235.59K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 235.59K$ 235.59K $ 235.59K Zaloga v obtoku 5.75K 5.75K 5.75K Skupna ponudba 5,752.366461017081 5,752.366461017081 5,752.366461017081

