Današnja cena kriptovalute Kintsu Staked Hype v živo je 40.7 USD. Tržna kapitalizacija SHYPE je 235,592 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHYPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Kintsu Staked Hype (SHYPE) v živo je $ 40.7, s spremembo 5.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHYPE v USD je $ 40.7 na SHYPE.
Kriptovaluta Kintsu Staked Hype je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 235,592, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.75K SHYPE. V zadnjih 24 urah se je SHYPE trgovalo med $ 37.89 (najnižje) in $ 42.99 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 53.2, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 29.91.
V kratkoročni uspešnosti se je SHYPE premaknil -1.18% v zadnji uri in -6.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Kintsu Staked Hype (SHYPE)
$ 235.59K
$ 235.59K
--
--
$ 235.59K
$ 235.59K
5.75K
5.75K
5,752.366461017081
5,752.366461017081
Trenutna tržna kapitalizacija Kintsu Staked Hype je $ 235.59K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SHYPE je 5.75K, skupna ponudba pa znaša 5752.366461017081. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 235.59K.
Zgodovina cene Kintsu Staked Hype, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 37.89
$ 37.89
24H Nizka
$ 42.99
$ 42.99
24H Visoka
$ 37.89
$ 37.89
$ 42.99
$ 42.99
$ 53.2
$ 53.2
$ 29.91
$ 29.91
-1.18%
+5.23%
-6.57%
-6.57%
Zgodovina cen Kintsu Staked Hype (SHYPE) v USD
Danes je bila sprememba cene Kintsu Staked Hype v USD $ +2.02. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Kintsu Staked Hype v USD $ -3.4277580700. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Kintsu Staked Hype v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Kintsu Staked Hype v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +2.02
+5.23%
30 dni
$ -3.4277580700
-8.42%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Kintsu Staked Hype
Napoved cene Kintsu Staked Hype (SHYPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHYPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Kintsu Staked Hype (SHYPE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Kintsu Staked Hype lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Kintsu Staked Hype v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SHYPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Kintsu Staked Hype.
Kaj je Kintsu Staked Hype (SHYPE)
Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.
Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:
- Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
- sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
- This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.
Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.
Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:
Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Kintsu Staked Hype
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Kintsu Staked Hype?
Če bi kriptovaluta Kintsu Staked Hype rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Kintsu Staked Hype.
Koliko je kriptovaluta Kintsu Staked Hype vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Kintsu Staked Hype je $ 40.7. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Kintsu Staked Hype še vedno dobra naložba?
Kintsu Staked Hype ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SHYPE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Kintsu Staked Hype?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Kintsu Staked Hype v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Kintsu Staked Hype?
Cena kriptovalute SHYPE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Kintsu Staked Hype v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SHYPE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Kintsu Staked Hype?
Na ceno SHYPE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,941.98
+1.13%
ETH
3,412.32
+3.48%
SOL
159.56
+2.67%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1942
+9.28%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SHYPE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SHYPE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Kintsu Staked Hype gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Kintsu Staked Hype letos rasla?
Cena kriptovalute Kintsu Staked Hype bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Kintsu Staked Hype (SHYPE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:03:02 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.