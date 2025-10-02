Tokenomika King Shiba (KINGSHIB)

Tokenomika King Shiba (KINGSHIB)

Odkrijte ključne vpoglede v King Shiba (KINGSHIB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:40:55 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen King Shiba (KINGSHIB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za King Shiba (KINGSHIB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 614.09K
$ 614.09K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 296.69M
$ 296.69M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.07M
$ 2.07M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.191508
$ 0.191508
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00207178
$ 0.00207178

Informacije o King Shiba (KINGSHIB)

The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas!

The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.

Uradna spletna stran:
https://www.kingshibaofficial.com/

Tokenomika King Shiba (KINGSHIB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike King Shiba (KINGSHIB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KINGSHIB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KINGSHIB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KINGSHIB, raziščite ceno žetona KINGSHIB v živo!

Napoved cene KINGSHIB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KINGSHIB? Naša stran za napovedovanje cen KINGSHIB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti