Današnja cena KING MYCO

Današnja cena kriptovalute KING MYCO ($MYCO) v živo je $ 0.00010454, s spremembo 11.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $MYCO v USD je $ 0.00010454 na $MYCO.

Kriptovaluta KING MYCO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 96,599, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 924.16M $MYCO. V zadnjih 24 urah se je $MYCO trgovalo med $ 0.00008912 (najnižje) in $ 0.00010789 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00014834, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006479.

V kratkoročni uspešnosti se je $MYCO premaknil -0.10% v zadnji uri in -10.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KING MYCO ($MYCO)

Tržna kapitalizacija $ 96.60K$ 96.60K $ 96.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 96.60K$ 96.60K $ 96.60K Zaloga v obtoku 924.16M 924.16M 924.16M Skupna ponudba 924,160,000.0 924,160,000.0 924,160,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija KING MYCO je $ 96.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $MYCO je 924.16M, skupna ponudba pa znaša 924160000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 96.60K.