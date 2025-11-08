Današnja cena Kinetiq Staked HYPE

Današnja cena kriptovalute Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) v živo je $ 41.52, s spremembo 6.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KHYPE v USD je $ 41.52 na KHYPE.

Kriptovaluta Kinetiq Staked HYPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,424,331,761, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 34.34M KHYPE. V zadnjih 24 urah se je KHYPE trgovalo med $ 38.29 (najnižje) in $ 43.33 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 59.44, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 29.77.

V kratkoročni uspešnosti se je KHYPE premaknil +1.53% v zadnji uri in -4.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 1.42B$ 1.42B $ 1.42B Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.42B$ 1.42B $ 1.42B Zaloga v obtoku 34.34M 34.34M 34.34M Skupna ponudba 34,336,758.58130853 34,336,758.58130853 34,336,758.58130853

Trenutna tržna kapitalizacija Kinetiq Staked HYPE je $ 1.42B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KHYPE je 34.34M, skupna ponudba pa znaša 34336758.58130853. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.42B.