Današnja cena Kinetiq Earn Vault

Današnja cena kriptovalute Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) v živo je $ 41.86, s spremembo 6.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VKHYPE v USD je $ 41.86 na VKHYPE.

Kriptovaluta Kinetiq Earn Vault je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 344,307,033, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.23M VKHYPE. V zadnjih 24 urah se je VKHYPE trgovalo med $ 38.46 (najnižje) in $ 43.66 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 51.63, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 29.62.

V kratkoročni uspešnosti se je VKHYPE premaknil +1.64% v zadnji uri in -4.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 344.31M$ 344.31M $ 344.31M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 344.31M$ 344.31M $ 344.31M Zaloga v obtoku 8.23M 8.23M 8.23M Skupna ponudba 8,231,777.495127371 8,231,777.495127371 8,231,777.495127371

