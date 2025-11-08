Današnja cena kriptovalute KIKICat v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija KIKI je 170,722 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KIKI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute KIKICat v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija KIKI je 170,722 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KIKI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute KIKICat (KIKI) v živo je --, s spremembo 4.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIKI v USD je -- na KIKI.
Kriptovaluta KIKICat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 170,722, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M KIKI. V zadnjih 24 urah se je KIKI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.102855, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je KIKI premaknil +1.53% v zadnji uri in -9.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije KIKICat (KIKI)
$ 170.72K
--
$ 170.72K
999.94M
999,940,449.958264
Trenutna tržna kapitalizacija KIKICat je $ 170.72K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KIKI je 999.94M, skupna ponudba pa znaša 999940449.958264. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 170.72K.
Zgodovina cene KIKICat, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0
$ 0.102855
$ 0
+1.53%
+4.24%
-9.99%
-9.99%
Zgodovina cen KIKICat (KIKI) v USD
Danes je bila sprememba cene KIKICat v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene KIKICat v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene KIKICat v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene KIKICat v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+4.24%
30 dni
$ 0
-46.19%
60 dni
$ 0
-70.53%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto KIKICat
Napoved cene KIKICat (KIKI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KIKI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KIKICat (KIKI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena KIKICat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KIKICat v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KIKI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KIKICat.
Kaj je KIKICat (KIKI)
The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin.
The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space.
$KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way.
Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KIKICat?
Če bi kriptovaluta KIKICat rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KIKICat.
Koliko je kriptovaluta KIKICat vredna danes?
Današnja cena kriptovalute KIKICat je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta KIKICat še vedno dobra naložba?
KIKICat ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v KIKI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto KIKICat?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto KIKICat v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute KIKICat?
Cena kriptovalute KIKI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute KIKICat v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena KIKI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute KIKICat?
Na ceno KIKI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,904.03
+1.09%
ETH
3,411.73
+3.46%
SOL
159.53
+2.65%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1958
+9.43%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za KIKI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par KIKI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute KIKICat gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute KIKICat letos rasla?
Cena kriptovalute KIKICat bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute KIKICat (KIKI).
