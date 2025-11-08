Današnja cena KIGU

Današnja cena kriptovalute KIGU (KIGU) v živo je $ 0.00884031, s spremembo 6.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIGU v USD je $ 0.00884031 na KIGU.

Kriptovaluta KIGU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 457,646, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 52.00M KIGU. V zadnjih 24 urah se je KIGU trgovalo med $ 0.00809332 (najnižje) in $ 0.00888318 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.155138, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00809332.

V kratkoročni uspešnosti se je KIGU premaknil +0.54% v zadnji uri in -21.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KIGU (KIGU)

Tržna kapitalizacija $ 457.65K$ 457.65K $ 457.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 457.65K$ 457.65K $ 457.65K Zaloga v obtoku 52.00M 52.00M 52.00M Skupna ponudba 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

