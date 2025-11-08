BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute KIGU v živo je 0.00884031 USD. Tržna kapitalizacija KIGU je 457,646 USD.

KIGU Cena (KIGU)

Cena 1 KIGU v USD v živo:

$0.00884031
$0.00884031$0.00884031
+6.80%1D
KIGU (KIGU) Live Price Chart
Današnja cena KIGU

Današnja cena kriptovalute KIGU (KIGU) v živo je $ 0.00884031, s spremembo 6.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIGU v USD je $ 0.00884031 na KIGU.

Kriptovaluta KIGU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 457,646, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 52.00M KIGU. V zadnjih 24 urah se je KIGU trgovalo med $ 0.00809332 (najnižje) in $ 0.00888318 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.155138, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00809332.

V kratkoročni uspešnosti se je KIGU premaknil +0.54% v zadnji uri in -21.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KIGU (KIGU)

Trenutna tržna kapitalizacija KIGU je $ 457.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KIGU je 52.00M, skupna ponudba pa znaša 52000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 457.65K.

Zgodovina cene KIGU, USD

+0.54%

+6.84%

-21.21%

-21.21%

Zgodovina cen KIGU (KIGU) v USD

Danes je bila sprememba cene KIGU v USD $ +0.00056561.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene KIGU v USD $ -0.0067068912.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene KIGU v USD $ -0.0068069706.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene KIGU v USD $ 0.

Danes$ +0.00056561+6.84%
30 dni$ -0.0067068912-75.86%
60 dni$ -0.0068069706-76.99%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto KIGU

Napoved cene KIGU (KIGU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KIGU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KIGU (KIGU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KIGU lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KIGU v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KIGU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KIGU.

Kaj je KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KIGU

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KIGU?
Če bi kriptovaluta KIGU rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KIGU.
Pomembne panožne novice KIGU (KIGU)

11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

