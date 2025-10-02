Odkrijte ključne vpoglede v KI (XKI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov XKI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike KI (XKI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

