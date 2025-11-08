BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute KEVIN v živo je 0.00002825 USD. Tržna kapitalizacija KEVIN je 27,483 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KEVIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KEVIN

Informacije o ceni KEVIN

Kaj je KEVIN

Uradna spletna stran KEVIN

Tokenomika KEVIN

Napoved cen KEVIN

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

KEVIN Logotip

KEVIN Cena (KEVIN)

Nerazporejeno

Cena 1 KEVIN v USD v živo:

+4.00%1D
KEVIN (KEVIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:29:51 (UTC+8)

Današnja cena KEVIN

Današnja cena kriptovalute KEVIN (KEVIN) v živo je $ 0.00002825, s spremembo 4.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KEVIN v USD je $ 0.00002825 na KEVIN.

Kriptovaluta KEVIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,483, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 970.67M KEVIN. V zadnjih 24 urah se je KEVIN trgovalo med $ 0.00002673 (najnižje) in $ 0.00003006 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000332, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002598.

V kratkoročni uspešnosti se je KEVIN premaknil -0.17% v zadnji uri in -22.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KEVIN (KEVIN)

$ 27.48K
$ 27.48K
970.67M
970,667,016.8933665
Trenutna tržna kapitalizacija KEVIN je $ 27.48K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KEVIN je 970.67M, skupna ponudba pa znaša 970667016.8933665. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.48K.

Zgodovina cene KEVIN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002673
24H Nizka
$ 0.00003006
24H Visoka

$ 0.00002673
$ 0.00003006
$ 0.000332
$ 0.00002598
-0.17%

+4.08%

-22.99%

-22.99%

Zgodovina cen KEVIN (KEVIN) v USD

Danes je bila sprememba cene KEVIN v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene KEVIN v USD $ -0.0000167277.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene KEVIN v USD $ -0.0000222495.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene KEVIN v USD $ -0.00008401158638932857.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.08%
30 dni$ -0.0000167277-59.21%
60 dni$ -0.0000222495-78.75%
90 dni$ -0.00008401158638932857-74.83%

Napoved cene za kriptovaluto KEVIN

Napoved cene KEVIN (KEVIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KEVIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KEVIN (KEVIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KEVIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KEVIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KEVIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KEVIN.

Kaj je KEVIN (KEVIN)

Kevin is Andy’s quirky and loyal friend, always up for an adventure and ready to bring laughter to any situation. With a playful spirit and a big heart, Kevin is the kind of companion everyone wants around. He’s a character who adds color and fun to the journey, making every moment memorable. Whether it’s exploring new places or just hanging out, Kevin’s enthusiasm and charm are truly one of a kind.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir KEVIN (KEVIN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KEVIN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KEVIN?
Če bi kriptovaluta KEVIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KEVIN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:29:51 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti KEVIN (KEVIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.