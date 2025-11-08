Današnja cena KEVIN

Današnja cena kriptovalute KEVIN (KEVIN) v živo je $ 0.00002825, s spremembo 4.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KEVIN v USD je $ 0.00002825 na KEVIN.

Kriptovaluta KEVIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,483, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 970.67M KEVIN. V zadnjih 24 urah se je KEVIN trgovalo med $ 0.00002673 (najnižje) in $ 0.00003006 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000332, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002598.

V kratkoročni uspešnosti se je KEVIN premaknil -0.17% v zadnji uri in -22.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KEVIN (KEVIN)

Tržna kapitalizacija $ 27.48K$ 27.48K $ 27.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 27.48K$ 27.48K $ 27.48K Zaloga v obtoku 970.67M 970.67M 970.67M Skupna ponudba 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

Trenutna tržna kapitalizacija KEVIN je $ 27.48K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KEVIN je 970.67M, skupna ponudba pa znaša 970667016.8933665. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.48K.