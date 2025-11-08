Današnja cena Kepithor

Današnja cena kriptovalute Kepithor (KEPI) v živo je $ 0.00239093, s spremembo 0.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KEPI v USD je $ 0.00239093 na KEPI.

Kriptovaluta Kepithor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 98,719, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41.29M KEPI. V zadnjih 24 urah se je KEPI trgovalo med $ 0.00236913 (najnižje) in $ 0.00240734 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00475245, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00150493.

V kratkoročni uspešnosti se je KEPI premaknil -0.00% v zadnji uri in -1.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kepithor (KEPI)

Tržna kapitalizacija $ 98.72K$ 98.72K $ 98.72K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 715.96K$ 715.96K $ 715.96K Zaloga v obtoku 41.29M 41.29M 41.29M Skupna ponudba 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Trenutna tržna kapitalizacija Kepithor je $ 98.72K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KEPI je 41.29M, skupna ponudba pa znaša 299426199.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 715.96K.