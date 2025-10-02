Tokenomika Kensei (KENSEI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kensei (KENSEI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kensei (KENSEI)
$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective.
More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.
Tokenomika Kensei (KENSEI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kensei (KENSEI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KENSEI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KENSEI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KENSEI, raziščite ceno žetona KENSEI v živo!
Napoved cene KENSEI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KENSEI? Naša stran za napovedovanje cen KENSEI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
