Odkrijte ključne vpoglede v Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RSETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Razumevanje tokenomike Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

