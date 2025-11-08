Današnja cena KEKE Terminal

Današnja cena kriptovalute KEKE Terminal (KEKE) v živo je $ 0.0000743, s spremembo 6.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KEKE v USD je $ 0.0000743 na KEKE.

Kriptovaluta KEKE Terminal je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 74,297, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M KEKE. V zadnjih 24 urah se je KEKE trgovalo med $ 0.000070 (najnižje) in $ 0.00007737 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.028921, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006745.

V kratkoročni uspešnosti se je KEKE premaknil -1.04% v zadnji uri in -39.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KEKE Terminal (KEKE)

Tržna kapitalizacija $ 74.30K$ 74.30K $ 74.30K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 74.30K$ 74.30K $ 74.30K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,992,224.190153 999,992,224.190153 999,992,224.190153

