Današnja cena Keke

Današnja cena kriptovalute Keke (KEKE) v živo je --, s spremembo 1.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KEKE v USD je -- na KEKE.

Kriptovaluta Keke je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 116,688, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 690.00B KEKE. V zadnjih 24 urah se je KEKE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KEKE premaknil +1.87% v zadnji uri in +32.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Keke (KEKE)

Tržna kapitalizacija $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K Zaloga v obtoku 690.00B 690.00B 690.00B Skupna ponudba 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Keke je $ 116.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KEKE je 690.00B, skupna ponudba pa znaša 690000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 116.69K.