Današnja cena Kavari

Današnja cena kriptovalute Kavari (KAVR) v živo je $ 0.00014907, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAVR v USD je $ 0.00014907 na KAVR.

Kriptovaluta Kavari je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,689.57, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 65.00M KAVR. V zadnjih 24 urah se je KAVR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00405396, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00014783.

V kratkoročni uspešnosti se je KAVR premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kavari (KAVR)

Tržna kapitalizacija $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Zaloga v obtoku 65.00M 65.00M 65.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Kavari je $ 9.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KAVR je 65.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.91K.