Današnja cena Kava Lend

Današnja cena kriptovalute Kava Lend (HARD) v živo je $ 0.00482853, s spremembo 1.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HARD v USD je $ 0.00482853 na HARD.

Kriptovaluta Kava Lend je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 649,534, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 134.79M HARD. V zadnjih 24 urah se je HARD trgovalo med $ 0.00476789 (najnižje) in $ 0.00588556 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.97, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00206758.

V kratkoročni uspešnosti se je HARD premaknil -1.35% v zadnji uri in -9.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kava Lend (HARD)

Tržna kapitalizacija $ 649.53K$ 649.53K $ 649.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 963.76K$ 963.76K $ 963.76K Zaloga v obtoku 134.79M 134.79M 134.79M Skupna ponudba 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

