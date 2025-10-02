Odkrijte ključne vpoglede v Kaspa DAO (KDAO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KDAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kaspa DAO (KDAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

