Današnja cena KAREN ONCHAIN

Današnja cena kriptovalute KAREN ONCHAIN (KAREN) v živo je --, s spremembo 5.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAREN v USD je -- na KAREN.

Kriptovaluta KAREN ONCHAIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 41,220, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 93.96B KAREN. V zadnjih 24 urah se je KAREN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KAREN premaknil -0.20% v zadnji uri in -11.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KAREN ONCHAIN (KAREN)

Tržna kapitalizacija $ 41.22K$ 41.22K $ 41.22K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 43.87K$ 43.87K $ 43.87K Zaloga v obtoku 93.96B 93.96B 93.96B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija KAREN ONCHAIN je $ 41.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KAREN je 93.96B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 43.87K.