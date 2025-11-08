BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute KAME v živo je 0.00001142 USD. Tržna kapitalizacija KAME je 10,838.48 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KAME v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KAME

Informacije o ceni KAME

Kaj je KAME

Uradna spletna stran KAME

Tokenomika KAME

Napoved cen KAME

KAME Logotip

KAME Cena (KAME)

Nerazporejeno

Današnja cena KAME

Današnja cena kriptovalute KAME (KAME) v živo je $ 0.00001142, s spremembo 15.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAME v USD je $ 0.00001142 na KAME.

Kriptovaluta KAME je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,838.48, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 949.28M KAME. V zadnjih 24 urah se je KAME trgovalo med $ 0.00000987 (najnižje) in $ 0.00001188 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00012999, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000886.

V kratkoročni uspešnosti se je KAME premaknil -0.11% v zadnji uri in +3.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KAME (KAME)

Trenutna tržna kapitalizacija KAME je $ 10.84K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KAME je 949.28M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.42K.

Zgodovina cene KAME, USD

Zgodovina cen KAME (KAME) v USD

Danes je bila sprememba cene KAME v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene KAME v USD $ -0.0000000766.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene KAME v USD $ -0.0000076877.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene KAME v USD $ 0.

Napoved cene za kriptovaluto KAME

Napoved cene KAME (KAME) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KAME v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KAME (KAME) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KAME lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KAME v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KAME za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KAME.

Kaj je KAME (KAME)

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KAME?
Če bi kriptovaluta KAME rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KAME.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:30:08 (UTC+8)

