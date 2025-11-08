Današnja cena KAME

Današnja cena kriptovalute KAME (KAME) v živo je $ 0.00001142, s spremembo 15.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAME v USD je $ 0.00001142 na KAME.

Kriptovaluta KAME je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,838.48, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 949.28M KAME. V zadnjih 24 urah se je KAME trgovalo med $ 0.00000987 (najnižje) in $ 0.00001188 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00012999, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000886.

V kratkoročni uspešnosti se je KAME premaknil -0.11% v zadnji uri in +3.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KAME (KAME)

Tržna kapitalizacija $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Zaloga v obtoku 949.28M 949.28M 949.28M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija KAME je $ 10.84K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KAME je 949.28M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.42K.